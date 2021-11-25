Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank Gelir Belgesi İstemeden, Her TC Vatandaşına 75000 TL Ödüyor

Gelir belgesiz 75000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu şartları nelerdir? Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden 75000 TL'ye kadar gelir belgesi vermeden kredi alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 75000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa, 36 ay vade ile bu kredileri kullanabilirler, vereceğimiz bankalar üzerinden kredi şartlarına uygun olmanız durumunda gelir belgesi vermeden kredi kullanabiliyorsunuz.

75000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların şartlarına uygun olan müşteriler, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli alarak kredilerini bankalardan kullanabileceklerdir. Vereceğimiz bankalar üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız, en az kredi notunuzun 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. ayrıca banka sicili ve diğer durumlarımızın da sıkıntısız olmaması, banka kara liste müşterisi olmamanız gerekmektedir. Şimdi sizlere gelir belgesiz 75000 TL ihtiyaç kredisi hangi bankalar üzerinden veriliyor, bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Garanti BBVA Bankası 75000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan müşteriler gelir belgesiz olarak 75000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek, kimlikleri ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka şubesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka, sizleri değerlendirmeye alacak ve bu değerlendirme sonrasında krediniz kullandırılacaktır. 75000 TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi alabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişilerin sigortası olması durumunda en az üç aylık sigortanın yatmış olması, emekli olması durumunda emekli maaşlarını Garanti Bankası şubelerine taşıması gerekiyor. Garanti Bankası ayrıca, 75000 TL kredi kullanan kişilere borç kapatma kredisi de verecektir.

QNB Finansbank 75000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

75000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Finansbank, üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz,. Banka şubesinden banka internet sitesinden ve bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca SMS atarak da 75000 TL için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atabilirsiniz. Kredi başvurunuz bu mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve anında sizlere kredi olarak geri dönecektir. Kredi onayı aldıysanız 75000 TL kadar bir limit belirtilir ve bu limit kadar krediyi en yakın banka şubesinden kullanırsınız.

Akbank 75000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere kredi onayı verirse, şubelere gitmeden bu parayı Akbank, hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 75000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi de hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca SMS atarak da yapılabiliyor. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz ve onaylı kredinizi gelir belgesiz olarak banka şubesinden alabiliyorsunuz.