Garanti BBVA 1.500 TL Ek Avans Vereceğini Duyurdu, Başvuru Son Tarihine Dikkat. Acil para ihtiyacı olanlara Garanti BBVA yeni kredi kampanyasını duyurdu. Kısa süreli para ihtiyacınız varsa, bankalar tarafından destekli krediler verilmektedir. Bu krediler 5.000 TL'ye kadar verilen mini kredi olarak geçiyor. 1.500 TL'ye kadar verilecek bu kampanya ile ilgili Garanti BBVA son dakika gelişmesini sitesi üzerinden duyurdu. Garanti BBVA bankası, müşterilerine vereceği 1.500 TL nakit avans limitini 30 Haziran'a kadar verecek.

Garanti Bankası Nakit Avans

Garanti Bankası üzerinden nakit avans alacak kişiler, belirli şartlara uygun olan kendi müşterileri olması gerekiyor. Sadece kendi müşterilerine sunduğu bu 1.500 TL sistemi için kendi internet sitesinde de açıklamalarda bulunuldu. Banka yaptığı açıklama da Avans Hesap, sadece acil para ihtiyacınız olan zamanlarda size destek verecek bir hesaptır. Bu nakit avans üzerinden para çekebilir, çektiğiniz para ile ödeme yapabilir, isterseniz çekmeden internet üzerinden de EFT Havale işlemleri yapabilirsiniz.

Müşteriler hangi durumlarda para çekeceği hakkında bilgi veren Garanti Bankası, bu hesabı kullanacak olan kişilerin geri ödemeleri nasıl olacak bu konu hakkında da bilgiler verdi. Alınacak nakit avans limitlerinde kullanım yaptığınız kadar para için faiz ödemesi yapacaksınız. Bu para dışında ek ücret ödemeyeceksiniz. 5.000 TL nakit avans kullandığınızda 30 gün sonra ödeyeceğiniz tutar, 5.113 TL olacaktır. Ödemeleri harcama yaptığını tarihten itibaren 30 gün içinde yapmanız gerekmektedir.

Özel Müşterilere Yüksek Limitler Verilecek

Bankanın müşterisi olan kişilere Garanti BBVA 15.000 TL'ye kadar nakit avans sistemi açacaktır. Bu kişiler, bankadan kredi ve kredi kartı kullanmış, bu kullanımları iyi olmuş kişilerdir. Garanti BBVA üzerinden başvuru yaparak 15 bin TL'ye kadar acil para ihtiyacınız olduğu zaman kullanabileceğiniz bir nakit hesabınız olabilir. Alacağınız bu nakit avansı 12 ay vadeye kadar da bölebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, başvuru şartlarına uygun olması durumunda hemen işlem yapabileceklerdir. Başvuru yapmak için internet bankacılığı kullanabilir, müşteri hizmetlerini arayabilir, kartınız ile ATM'den başvuru yapabilir ve banka şubelerine kimlikle giderek işlem yapabilirsiniz.