Garanti Bankası’ndan Açıklama Geldi! Nakit İhtiyacı Olan Emekli, Çalışan, Ev Hanımı, Memurlara 50 bin TL Verilecek

Garanti Bankası’ndan gelen duyuruya göre vatandaşlara 50 bin TL’ye değin net biçimde sonuç geleceği duyuruldu. Garanti Bankası, emekliye ayrılan, çalışan ya da ev hanımı olan, memur olan herkese bireysel ihtiyaç kredisi adı altında otuz altı ay vadeye sahip 50 bin TL nakit kredi sağlayacak. Başvuru gerçekleştirecek olan bireylerin hızlı bir biçimde işlemlerini yaparak kredi alması mümkün hale gelecektir. Garanti Bankası’ndan hızlı bir biçimde işlem gerçekleştirecek olan kişiler, Garanti Bankası şubesine gitmeden işlem yapmak için banka müşterisi olmalıdır. Garanti Bankası’nın web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de açıklanan bu duyurudan sonra başvurular hızla alınmaya başlandı. Ağustos ayı boyunca da elbette sürecek.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu

Garanti Bankası, resmi web sitesinden yaptığı açıklamanın akabinde başvuruların nasıl gerçekleştirileceğini de açıklamış bulundu. En yakın banka şubesini ziyaret ederek işlem gerçekleştirecek olan kişiler, bu bankadan 50 bin TL’ye değin kredi çekebilecektir. 50 bin TL ve üzerinde işlem yapmak isteyenlere banka 24 ay vadeli halde kredi olanağı sunacak.

50 bin TL ve üzerinde nakit kredi çekecek olan bireyler başvuru yapmak istiyorsa hızlı bir biçimde işlemlerini yerine getirerek bankadan düşük faizle kredi çekecektir. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyor, kolaylıklar diliyoruz. Bankanın resmi internet sitesine girerek kampanya detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden sadece kredi başvurusu değil tüm bankacılık işlemlerinizi de yapabilirsiniz.