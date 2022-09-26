Garanti Bankası Ziraat Bankası ve 2 Banka Daha Özel Kampanya Hazırladı! Bu Bankalardan 44.000 TL Ödeme Alacaksınız...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden yapılan yeni kampanyada 44000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullandırılacağı açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli olarak kalabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 44000 TL kredi ödemesi yapılacağı duyuruldu. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak da istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin aynı gün içinde destek ödemelerinden de faydalanarak 44000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabileceğini söyleyebiliriz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesini yapabileceği bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi onayı alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar, kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabilir.

BAŞVURU

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Akbank ve Denizbank üzerinden de internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz 44000 TL ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilerek hemen aynı gün içinde destek ödemesinden faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Akbank ve Denizbank, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.