Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Finansbank uygun konut kredisi kampanyası ile 6 ay ertelemeli nakit

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Finansbank uygun konut kredisi kampanyası ile 6 ay ertelemeli işlem yapıyor. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Finansbank yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. 120 ay vadeye kadar kullanacağınız konut kredilerinde 6 ay ertelemeli olarak kredi alabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olması durumunda bu 4 bankadan konut kredisi alacağını söylemek isteriz.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Finansbank üzerinden alınacak bu krediler de 120 ay vadeye kadar kredi kullanmak için banka kredi notunuzun iyi olması ve gelir durumunuzun da sıkıntısız olması gerekiyor. Ayrıca Eş durumundan da banka sizlere kredi vermeyebilir. Evli olan kişilerin eş rızası alması ve eşinin sicilinin iyi olması gerekiyor. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda bu 4 bankanın yaptığı kredi kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Garanti Bankası konut kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın şubeye giderek buradaki mortgage uzmanı ile birlikte görüşmesini yapabilir ve kredi başvurusu hakkında bilgiler alabilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaya giderken kimlik, gelir belgesi ve alacakları evin tapu fotokopilerini bankaya vermesi gerekiyor.

Ayrıca evin borcu yoktur kağıdını da banka isteyecektir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortalı olması, emekli olan kişilerin de Garanti Bankası'na emekli maaşını taşıması durumunda konut kredisi alabileceklerdir. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde sekseni ne kadar banka sizlere kredi veriyor. Geriye kalan yüzde 20'lik kısmı bankaya teminat olarak vermeniz gerekmektedir.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 120 ay vadeye kadar konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin başvuru yaptıkları bankalardan birisi olan Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi desteği veriyor. Konut kredilerinde alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 90'nına kadar konut kredisi kullanabilirsiniz.

İş Bankası konut kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden de konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın İş Bankası şubesine giderek evrakları ile birlikte başvuru yapabilirler. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizi değerlendirmeye alır ve onay almanız durumunda alacağınız eve ekspertiz gönderir. Alacağınız evin yüzde sekseni ne kadar kredi kullanabilirsiniz. Yüzde yüzüne kredi kullanmak için bankaya başka bir ipotek vermeniz gerekiyor. İş Bankası 120 ay vadeye kadar 6 ay ertelemeli konut kredisi veriyor.

Finansbank konut kredisi başvurusu

Finansbank üzerinden de konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın Finansbank Şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gittikten sonra başvuru yapabilir ve şube onayında kredi onayı alabilirsiniz. 120 ay vadeye kadar verilen konut kredilerinde banka sizleri hızlı bir şekilde onay veriyor. Aldığınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar Finansbank üzerinden konut kredisi kullanabilirsiniz. Banka kredi notunuza da göre faiz oranı uygulayacaktır.