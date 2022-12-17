Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank 20.000 TL Ödeme Yaptı! Hesabı Olanlara Duyuru

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank 20000 TL kadar nakit İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. 5 banka tarafından yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 20000 TL'ye kadar kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve 5 banka tarafından da yapılacak olan bu kredi başvurularında, sizlerin kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır.

5 banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmak nasıl yapılır?

5 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın şartlarına uygun olmanız durumunda bankaların internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası Akbank Denizbank ve QNB Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kampanyası şartlarına uygun olan emekli ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenecekleri yeni bir kredi paketi hazırladı.

20000 TL'ye kadar kredi başvurusunu, bankaların resmi internet siteleri üzerinden giriş yaparak hızlı bir şekilde alabilecek, bu onaylanan kredilerinizi internet bankacılığı uygulamalarını kullanmanız durumunda da başvurunuzu yaptıktan sonra internet üzerinden kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. 20000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilecek. İlk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarına katılarak, rahat bir nefes alabileceksiniz.