Vatandaşlar, son zamanlarda kredi kampanyaları ile yakından ilgileniyor. Kredi kampanyaları ile vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılıyor. Vatandaşların nakit ihtiyacını artıran nedenlerden biri artan pahalılık oluyor. Pahalılığın da etkisiyle vatandaşlar daha çok kredi kartı ve kredi kullanmak zorunda kalıyor.

Bankalar, belli bir faiz oranıyla kredi veriyor. Kredi faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Bankaların faiz oranları, müşterinin kredi notuna göre de değişiklik gösteriyor. Bankalar, 36 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Avantajlı kredi seçenekleri sunan bankalardan biri de Garanti Bankası oluyor. Banka, 30 Ağustos’a özel 25 bin TL’ye kadar kredi vereceğini duyurdu.

10 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILMALIDIR

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 10 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Gelir belgesi olmadan yapılan internet başvuruları aracılığıyla 10 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilir.

Banka, müşterinin kredi puanını ödeyerek ve gelir durumunu inceleyerek onay veriyor. Kredi puanının 1500’den fazla olması isteniyor. Aynı zamanda sigorta primlerine de bakılıyor. En az 90 gün prim ödemesi gerekiyor.

ÖDEMELER, 3 AY ERTELENEBİLİR

Garanti Bankasından kredi kullananlar, 3 ay erteleme fırsatından yararlanabilir. Garanti Bankasından kredi kullanmak isteyenler, başvuru formunu doldurarak 25 bin TL kredi alabilir. Bankanın faiz oranı, kredi tutarına göre değişir.

Kredi almak isteyenler, internet şubesinden ya da mobil şubeden başvurabilir. Başvuru yapmak isteyenler, şubelere giderek de kredi başvurularını iletebilir. Ancak kredi tutarının belirlenmesi sırasında dikkatli olmakta fayda vardır. Tüketiciler, kredi tutarını ödeyebilecekleri şekilde belirlemelidir. Ödeme tutarı, ödeme gücünü aşacak şekilde belirlenirse borcun kapatılması zorlaşır.

Banka, ödeme yapılmadığı takdirde borca faiz işletir. Üst üste ödeme yapılmazsa borç, icra takibine düşer. Bu durum son derece can sıkıcıdır. Bu nedenle ödeme gücünü aşan tutarlarda kredi çekilmemelidir.