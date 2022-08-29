Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda bankamatik kartı kullanacak olan vatandaşlara 50.000 TL verecek

Garanti Bankası Genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası üzerinden genel müdürlüğü tarafından yapılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanırken ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılacağı ve bireysel müşterilerin bu kredileri en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullanacakları açıklandı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan bireysel müşterilerden banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacağını duyurdu.

Garanti Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

Gelir belgesiz 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresi ile birlikte başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden yapar iseniz krediniz hemen onay verilecek ve hafta sonu olsa bile bu krediye kullanma imkanı sizlere sunulacaktır.

Emekli olan kişiler banka kredi kampanyalarına katılarak işlem yapmak istiyorlarsa maaşlarını Garanti Bankası şubelerine taşıyarak istedikleri zaman gelir belgesiz 50.000 TL 36 ay vadeli veya 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirler. Garanti Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu sunulmaktadır.