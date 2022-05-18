Garanti Bankası ve Akbank Duyurdu: Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi ve Yüksek Limitli İpotekli Kredi Verilecek. 2 bankadan nakit isteyenlere başvuru için duyuru geldi! Garanti Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ile birlikte ipotek verip, ipotek karşılığı yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bireysel müşteri olması ve emekli olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceği kampanyalar başladı.

Garanti Bankası

Garanti bankası 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebiliyor. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, ipotek karşılığı almak için kredi başvuruları için bir taşınmazı ipotek vermesi gerekmektedir. Vermiş olduğumuz ipoteğin ekspertiz değerinin % 50sine kadar nakit kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderken kimlikleri, gelir belgeleri ve ipotek edecekleri, mülkün tapu fotokopisinin yanında götürmesi yeterli olmakta.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve ipotekli kredi başvuruları, banka şubelerinden yapılıyor. Bu banka üzerinden sadece, kredi kullanacak olan kişiler TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. Sms ile Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. Başvuru yaptıktan hemen sonra sizlere verilecek olan kredi sonucu ile birlikte bu mesajınızla kimliğinizi yanınıza alarak en yakın Akbank şubesine gidebilir, onaylanan tutarı kullanabilirsiniz. Kredi alacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda, ayrıca bu bankadan ipotek karşılığı da ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Taşınmaz ipotek vererek, Akbank üzerinden yüksek limitlerde kredi kullanabiliyorsunuz.