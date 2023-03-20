Garanti Bankası ve 3 kamu Bankası tarafından yapılan kampanyadaki ihtiyacı olan kişilere 100.000 TL ödeme veriliyor

Garanti Bankası ve 3 kamu Bankası tarafından yapılan Açıklama ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar bireysel ihtiyaç kredisi olarak 31 Mart tarihine kadar kredi başvurusu yapabilecekler. Garanti Bankası 3 kamu Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirerek ödeme almak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri 100.000 TL olarak 24 ay vadeli kullandırılırken kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve kredi politikalarına uygun olması gerekiyor.

Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi yapmak için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde Kredi başvurunuzu bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvuruları ay sonuna kadar geçerli olacak şekilde hem masrafsız hem en düşük faiz oranları ile birlikte hem de gelir belgesiz olarak 100.000 TL kullandırılmaktadır.

3 kamu Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar ise banka müşterileri olmaları durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacakları krediler ile birlikte nakit kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde hesaplarını yatırarak kullanabilecekler bu kredileri almış olmaları durumunda da işlemlerini istedikleri zaman bankaları mobil uygulamaları üzerinden yapabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 100.000 TL 24 ay vadeli kredileri ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak da sizlere kullandırarak rahat bir nefes aldırmaktadır.