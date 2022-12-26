Garanti Bankası ve 2 Kamu Bankasından 140.000 TL Nakit İçin Duyuru Geldi, Bankalardan Uygun Faizlerle Ödeme Alacak

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış oldukları kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere eski sistem ile 36 ay vadeli 140000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirirken, bankaların müşterisi olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ile birlikte borçlarını kapatmaları için transfer kredisi vermektedir. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları katılabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Garanti Bankası, 140000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 140000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa banka müşterisi olmaları durumunda, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için size en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınıyor olması durumunda sigortalı olarak çalışan kişilerin ise son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, Garanti Bankası, 140000 TL kredi imkanından, sizleri faydalandırmaktadır.

Ziraat Bankası ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kampanyası

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç vererek ihtiyaç kredisi kullanmasına olanak sağlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olması durumunda, şubelere giderek de işlem yapabilir.