Garanti Bankası ve 2 Kamu Bankası Kampanya Yaptı! Müdürleri İmzayı Attı! İhtiyacı Olan 16.000 TL Ödeme Alacak. Son Dakika olarak yayınlandı. Haberi duyuran bankalar şu şekilde...

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 16000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için son dakika kampanyası duyuruldu. İhtiyacı olan vatandaşlar için Garanti Bankası ve Ziraat Bankası ve Halkbank, başvuru alarak hızlı bir şekilde sonuç verecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden başvurunuzu sadece kimliğinizle birlikte yaparak istediğiniz zaman, hesabınıza onaylanan tutar yaptırabileceksiniz.

36 ay vadeye kadar ödenecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de yapabilecek. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler banka puanı ve gelir durumu iyi olması durumunda aynı gün içinde onay alacaklardır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere sonucunu hemen söyleyecekti aynı gün içinde banka şubelerinden kredi kullanmış olacaksınız. Düşük faiz oranları ile Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşları, ayrıca banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak, 16000 TL ödeme alacak olan vatandaşlara en yakın banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu yaparak hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor. 16000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, ilk kredi taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

Halkbank

Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğini söyleyebiliriz. ihtiyaç kredisi kullanmak için en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir, banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hemen hesabınıza para yatırabilirsiniz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, Halk Bank şubelerine gitmeden, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurusunu yapabiliyor.