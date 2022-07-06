Garanti Bankası ve 2 diğer bankadan açıklama! 30.000 TL ATM Kredisi Başladı!

Bankalar üzerinden kredi kullanmak eskisinden daha kolay. Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan yeni kampanyada, artık krediler, ATM üzerinden ödenmektedir. Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyalarına katılabilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor.

Bankaların uyguladıkları kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar ağacın ihtiyaçları olması durumunda bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek, hesaplarından, ATM ödemesi alabilirler. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan kişilerin kredi başvurusunu yapabileceğini ve bu kredilerde onay alabileceğini söylemek isteriz.

Garanti BBVA Bankası

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra sizlerde bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilir ve ödemenizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka ayrıca, hesapları olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. 30000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bu bankadan kredi alabilmeleri için son işyerlerinde 90 gündür çalışıyor olması istenmektedir. Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları Garanti Bankası'na taşınıyor.

Yapı Kredi Bankası

Sms ile kolay bir şekilde başvuru yaparak, 30000 TL'ye kadar onay alabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı ve Yapı Kredi Bankası ATM'si üzerinden kredi alabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndererek, işlem başlatın. Sms ile kredi başvurusu onay alan vatandaşlara cep telefonları üzerinden gelecek olan mesaj sonrasında kredi kullanımı gerçekleştirilir.

Denizbank

Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunup onay alan vatandaşlar ATM üzerinden hemen kendi hesaplarına para ödemesi alabilmektedirler. Denizbank ATM'si üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, hızlı birşekilde bu bankadan 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir. Denizbank ATM'si üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ayrıca SMS ile de bankadan kredi imkanından faydalanabiliyor.