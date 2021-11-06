Garanti Bankası son dakika duyurdu: Maaşınızın 7 katına kadar düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Garanti Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası haberi son dakika olarak bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Garanti Bankası maaşınızın 7 katına kadar hızlı bir şekilde gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek.

Ekonomik sıkıntı çeken müşterilere sürekli olarak güncel kampanyalar yapan Garanti Bankası maaşın 7 katına kadar yeni bir kredi kampanyası yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu almaya başladı. Garanti Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli Kredi alabilirsiniz. Garanti bankası'ndan kredi politikalarına uygun olan müşteriler aynı gün içinde başvuru yaparak Kredi onay alabilirler.

Garanti Bankası kredi başvurusu

Garanti Bankası kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler 36 ay vadeli 50 bin TL kredi alabilirler. Kredi kullanmak isteyen kişiler bankaya başvuru yaptıktan sonra kendi kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulamada banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler sigortalı olarak iş yerlerinde çalışıyorsa en az üç aydır toplamda 1 senedir sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor. 90 günden az ve yeni işe başlamış olan kişilerin sigorta primleri yatıyorsa maalesef kredi onayı alamazlar.

Garanti Bankası maaşın 7 katına kadar müşterilere Kredi imkanı sağlarken 3000 TL maaş alan bir kişi 21 bin TL'ye kadar hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ayrıca emekli olan müşterilerine de kredi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşımız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve kredi onayı alarak hemen hesaba para yatırabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden emekli müşterileri daha yüksek limitlerde de Kredi kullanabiliyor.

Size nin yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulaması kullanan kişiler ise Garanti bankası'nın uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak daha düşük faiz oranları ile kredi alabilir.