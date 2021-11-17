Garanti Bankası Şok Eden Müjdeyi Duyurdu! Kara Listeye Son.. Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarını Kapatıyor.. Garanti Bankası tarafından yapılan kampanya ile birlikte kredi ile kredi kartlarının borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir kredi imkanı sunuluyor. Artık Garanti Bankası ile kara liste kabusuna son..

Garanti Bankası Duyurdu! Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarını Kapatıyor!! Garanti Bankası tarafından yapılan kampanya ile birlikte kredi ile kredi kartlarının borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir kredi imkanı sunuluyor. Artık Garanti Bankası ile kara liste kabusuna son veriliyor.

Ülkemizin ekonomik açıdan yaşadığı zor ve yıpratıcı sorunlardan ve de maddi olarak sıkıntı çeken birçok vatandaşımız mevcut giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Mevcut giderlerinin yanı sıra kredi ve kredi kartları borçlarını ödemek konusunda da zorlanmalar yaşanabiliyor. Bu durum karşısında Garanti Bankası vatandaşlarını rahatlatacak bir kredi için yeni projeler için çalışmalar başlattı.

Garanti Bankası İle Kara Liste Kabusu Son Buluyor..

Ekonomik çalkantının yaşandığı ülkemizde, kredi enkazının altında kalan vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediklerinden dolayı önemli bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar. Gecikme yaşanan kredi ve kredi kartı borçları ise yasal işlem başlatılmasından dolayı borçlar katlanmış olarak kara listeye de girmek kaçınılmaz hale geliyor. Kara listeye alınan vatandaşlar kredi hizmetlerinden artık faydalanamayacak duruma geliyor. Bu durum ile karşılaşan vatandaşlar herhangi bir şekilde kredi ya da kredi kartı onaylarını alamıyor ve kredi notlarıda kötü bir grafikte olunca malesef kaçınılmaz olarak bankalar tarafından kötü not ve kara listede yer almasıyla mecazen sınıfta kalarak kredi kullanamıyor. Böyle bir durum karşısında kalan vatandaşları düşünen Garanti Bankası borç transferi kredisi ile kredi enkazı altında kalan müşterilerinin imdadına yetişiyor.

Garanti Bankası tarafından "Borç Transfer Kredisi" ile birlikte diğer bankalara ait borçları taksitlendirilecek hale geliyor ve Garanti Bankası sunduğu kredi ile kredi enkazında kalan müşterilerini rahat bir konuma taşıyor.

Kredi Kartı Limitlerini Açacak Kredi Garanti Bankasın'dan!

Garanti Bankası, "Borç Transfer Kredisi" ile başka bankaya ait kredi kartı borcu bulunan vatandaşların borçlarınıda ödemelerine olanak sağlıyor. Aktif olarak kullanılan kredi kartı borcunuda tamamen kapatabilme hakkı sunuyor. Vatandaşlar borç kapamayla kredi limitlerini açarak dilediğince kullanalabilecek hale geçiyor.

Garanti Bankası Borç Transferi Kredisi Aylık Faiz Oranı Yüzde Kaçtır?

Garanti Bankası tarafından sunulan "Borç Transferi Kredisi"ni kullanmak isteyen vatandaşlar kredi maliyetini bankadan bizzat öğrenebilmektedir. Garanti Bankası müşterilerine kredi kampanyası hakkındaki faiz oranını özel şekilde uygulamaktadır. Kredi faiz oranlarını da kredi başvurusu sırasında öğrenilebilmektedir. Garanti Bankası şu anda aylık %1.60 üzerinden faiz ve ihtiyaç kredisi alma imkanı sunmaktadır.

Borç Transferi Kredisi Özel Şartları Nelerdir?

Garanti Bankası "Borç Transferi Kredisi" kampanyası hakkındaki özel şartlarda olan birçok detayı vatandaş tarafından merak edilmektedir. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama ile talep edilecek olan kredi şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini müşterilerine özel avantajlar ile sunarak bilgi vermektedir.