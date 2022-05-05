Garanti Bankası Müdürü Duyurdu! 10.000 TL Ödemeler Hesaplarda Görünüyor!

Garanti Bankası üzerinden yapılan duyuruyla birlikte 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli düşük faizli kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli alabilecekleri bu krediler sadece Garanti Bankası şubelerinden değil, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden de hesaplara yatırılıyor.

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanacak olan kişilerden bazı kredi politikalarına uygun olunması istenmektedir. 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden yapabilir.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler daha önce bankalar üzerinden çalışma yapmış olması ve bireysel müşteri olması durumunda kredi puanı 1100 ve üzerinde ise başvurusunu, Garanti Bankası üzerinden hemen yapabilecektir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması, emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıması durumunda banka gelir belgesiz olarak vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır.

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu bu şekilde gerçekleştirebilecek ve kredi onayı almanız ile birlikte hızlı birşekilde bu bankadan nakit kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlar ise kredi kullanabilmeleri için bu bankanın müşterisi olması durumunda mobil uygulamaya giriş yaparak, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden hem kredi başvurunuzu yapabilir hemde kredi kartı başvurusu yaparak, diğer tüm bankacılık işlemlerinizi ve ödeme işlemlerinizi online olarak yapabilirsiniz.