Garanti Bankası Kredi Alacaklara 60.000 TL Limit Ayırdı! Herkese Verilecek!

Garanti Bankası kredi kullanmak isteyen kişilere, 60.000 TL düzeyinde bir limit ayırarak, nakit ihtiyacı olanlara önemli bir kampanyayı başlattı. Kişi başına verilecek olan bu krediler, başvuran herkese verilecektir. Nakit isteyen kişiler için başvuru imkanı sunulacak ve de onay verilecektir.

Nakit ihtiyacı yaşanması durumunda, Garanti Bankası banka kredi politikası düzeyinde uygun olan kişiler için, bekleme olmadan hemen 60 Bin TL’lik gelir belgesi gerekmeden kredi limiti kullanımını başlattı. Özellikle bireysel olarak tüketici kredisi kullanmak isteyen kişilere, 60 Bin TL gelir belgesi gerekmeden kredi kullanma şansını sunmaktadır. Garanti Bankası'nın son günlerde yapmış olduğu nakit kredi kampanyasına katılım sağlayarak 3 ay ertelemeli olacak şekilde toplamda 36 ay vade planı ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak mümkündür.

Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyurunun hemen sonrasında 60 Bin TL'lik ihtiyaç kredisi kullanmak için Garanti Bankası’nın şubelerine gitmeden, hemen 5 dakika içinde kredi başvuru sonucunu öğrenebilir ve başvuru kaydı da gerçekleştirilebilir. Garanti Bankası şubesine başvurmadan yaklaşık 5 dakika içinde yapılacak olan bu kredi başvurusu internet sitesi ya da Garanti Bankası'nın resmi uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

Oldukça düşük faiz oranları ile kullanılacak olan bu krediler, özellikle emekli vatandaşların kredi onayı almaları halinde emekli maaşlarını bankanın şubesine taşımaları gerekmektedir. Garanti Bankası'na emekli maaşının taşınmasından sonra diğer bankalardaki tüm kredi ve kredi kart borçları da kapatılacak ve tek bir yerde ödemeli nakit kullanılmış olacaktır. 50.000 TL üzerindeki ihtiyaç krediler ile Garanti Bankası’nın kredi kampanyaları, kredi kullanacak olan vatandaşlara 24 ay vade ile kredi kullanma imkanı sunmaktadır. 50.000 TL’nin altındaki nakit kredilerde ise vade oranı 36 ay vade ile gerçekleştirilerek ödeme planı oluşturma imkanı vardır.

Garanti BBVA Bankası resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak bankanın kredilerde uyguladığı güncel faiz oranları hakkında bilgi alabilir ve kullanmak istediğiniz aylık ödeme miktarının ne kadar düzeyde yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Garanti Bankası şubeleri ile beraber Garanti Bankası müşteri hizmetlerinden ve Garanti Bankası ATM'sinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirmek mümkündür.