Garanti Bankası ihtiyacı olan kişilere 85 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek. Garanti Bankası son dakika Kredi kampanyasını başlattı. 85 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olarak Kredi ihtiyacı olan kişilere hemen anında verilecek. Pandemi döneminden beri sürekli güncel kampanyalar yapan Garanti Bankası üzerinden yeni yapılan bu kampanyaya başvuru yapacak olan kişiler şartlara uygun ise hemen onay alacak. Garanti Bankası 85 bin TL'ye kadar verdiği krediler de bireysel olarak emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilere bu kampanyayı başlattı. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kredi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabileceğiniz şartlarda belli oldu.

Garanti Bankası 85 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu için gerekli şartlar açıklandı...

Garanti Bankası 85 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda ise 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunuyor. 85 bin TL kredi onayı almak istiyorsanız bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız şartı vardır. 85 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler kredi notu 1100 ve üzerinde ise 36 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunabilir.

Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin ayrıca sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyor olması durumunda en az üç aydır toplamda 90 gündür sigortaları primlerinin yatmış olmasını banka isteyecektir. 85000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler emekli olması durumunda banka emekli maaşını kendi banka şubesini taşımasını isteyecektir.

Garanti Bankası 85 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi politikalarına uygun olmanız durumunda kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz 85 bin TL kredi başvurusunda bulunabilir.

Garanti Bankası ayrıca kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere Garanti mobil uygulaması üzerinden de 85 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır.