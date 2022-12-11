Garanti Bankası Hesabı Olan ve Banka, Kredi Kartı Olan Dikkat! 4 Gün İçinde İşlem Yapın

Garanti Bankası banka hesabı banka kredi kartı ve bankamatik kartı olan vatandaşlar, 4 gün içerisinde işlem yapması gerekiyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi ve genel müdürlüğü tarafından yapılan bu duyuru sonrasında Garanti Bankası hesabı olan ve bankamatik kartı ile birlikte kredi kartı kullanan tüm vatandaşlarına 4 gün içerisinde yeni bir ödeme vereceğini açıkladı.

Acil para ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecekleri bu kampanyalar dahilinde Garanti Bankası, vatandaşlara 4 gün içinde işlem yaparak, kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirirken, Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman internet üzerinden kredi başvurusu yapabilecek.

Garanti Bankası, 4 gün içerisinde 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verecek!

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için Garanti Bankası, 4 gün içerisinde 40000 TL'ye kadar limit ayırdı. Bankadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde hemen 40000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de başvurunuzu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kullanabilirsiniz.