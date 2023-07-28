EYT yasasının TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ve EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ederken, bankalar da emeklilere yönelik çeşitli promosyon ve kredi kampanyaları hazırlamaya başladılar.

Garanti Bankası da emekli ve EYT'liler için özel bir promosyon kampanyası düzenledi. Promosyon miktarı, emekli maaşı tutarına göre değişiyor. Buna göre:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 6.000 TL promosyon verilecek.

EYT'lilerin bu promosyondan faydalanabilmek için tercih ettikleri bankaya emekli maaşlarını yatırmaları gerekmektedir. Kamu ve özel bankalar, emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda promosyon ödemelerini gerçekleştirmektedir.

EYT düzenlemesindeki ana başlıklar arasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin düzenlemeden yararlanabileceği belirtilmiştir. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmamaktadır ve prim günü ile sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık almaya hak kazanabilmektedir. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilmektedir. Ayrıca, EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verileceği de öngörülmüştür. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme ile 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceği belirtilmektedir.

Garanti Bankası, EYT kapsamında SGK prim borcunu ödemek isteyenlere özel kredi paketleri sunmaktadır. EYT kredisi almak isteyenler, 100 bin TL'ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilir ve maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacaktır.

Ancak, emekli aylığı bağlanabilmesi için talepte bulunan kişinin kendi sigortalılığından dolayı prim borcu olmaması gerekmektedir. Bu durum, sadece BAĞ-KUR'lu olanlar için değil, SSK'daki çalışma süresi tek başına emekli olmaya yeterli olsa bile BAĞ-KUR prim borcu olanlar için de geçerlidir.

Garanti Bankası'nın EYT ve emekli vatandaşlara yönelik promosyon ve kredi kampanyaları, emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Kampanyalardan yararlanmak için ilgili bankanın şubeleri veya dijital kanallar aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.