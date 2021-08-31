Garanti Bankası Emekliye Ödeme Yapıyor, En Az 1000 TL

Garanti Bankası üzerinden emekli olan kişilere 1000 TL 1250 TL ve 1.500 TL ödeme yapılacak. Garanti Bankası üzerinden emekli promosyonu alacak olan kişilere banka yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Emekli maaşınızı eğer Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız bankanın uygulamış olduğu kredi kampanyalarını ve promosyon kampanyalarına kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Garanti Bankası son dakika yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli olan vatandaşlara emekli promosyonlarında zam yapmıştır. Emekliye son dakika olarak verilen bu zam haberi ile birlikte Garanti Bankası kredi ve promosyon alacak olan emeklilere yüksekti limitlerde artık ödemeler yapacak.

SGK tarafından Garanti Bankası aracılığı ile emekli olan kişilerin maaşlarına Garanti bankası'ndan 3 yıl boyunca alacağına taahhüt etmesi durumunda banka 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişilere 1500 TL emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Garanti Bankası üzerinden taşıdığınız emekli maaşımız 1500 TL ve 2500 TL arasında ise banka sizlere 1250 TL ödeme yaparken 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilere ise 1000 TL emekli promosyonu verilmektedir.

Garanti Bankası emekli promosyonu başvurusu

Garanti Bankası üzerinden verilen emekli promosyonlarında başvuru yapmak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Garanti Bankası hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden emekli promosyonu başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ayrıca size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek sözleşmeleri imzalayarak da emekli promosyonu alabiliyorsunuz. İşlemleri yaptıktan sonra bir sonraki maaşınızdan maaşınıza ek olarak almış olduğunuz emekli promosyonu sizin hesabınıza yatacaktır.

Garanti Bankası emekli kampanyaları

Garanti Bankası vermiş olduğu emekli promosyon kampanyaları ile birlikte ayrıca bankadan maaş alan emeklilere Kredi imkanı da sunmaktadır. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler maaşlarını Garanti bankası'ndan almaları durumunda 200 bin TL'ye kadar maaşına göre düşük faizli kredi kullanabilirler.

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de banka 3 ay ertelemeli olarak imkan sağlayacaktır. ihtiyaç kredisi başvurusu yapan emekliler kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanabilirler. Emekli kredisi başvurusunu banka şubelerinden yapabildiğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de emekli kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.