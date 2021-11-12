Garanti Bankası emekli ve çalışana 20 bin TL'ye kadar şartsız kredi verileceğini duyurdu

Bankalar üzerinden yapılan son dakika Kredi kampanyalarından bir tanesi olan Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası 20.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile emekli ve çalışan kişilere verileceği duyuruldu.

Emekliye ve çalışana verilecek olan bu krediler de Garanti Bankası müşterilerine hızlı bir şekilde destek imkanı sunacak. Banka hesabınız varsa bankanın internet bankacılığı şifresini alarak Garanti mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Acil paraya ihtiyacı olan kişilere yapılacak olan Bu kampanyada Kredi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa bazı Kredi politikalarına uygun olması gerekmekte. Banka özellikle emekli olan kişilerde şartı aramayacağını ve emekli olan kişilerin bu banka üzerinden maaş almaları durumunda daha yüksek limitlerde Kredi kullandırılacak hakkında bilgiler verdi.

Garanti Bankası 20.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan kişiler eğer Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni Kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsa bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu internet sitesi üzerinden yapan kişiler Kredi sonucunu ihtiyaç kredisi başvuru formunda yazmış oldukları cep telefonu numarasına gelecek olan sonuç ile öğrenecektir. Garanti Bankası 20.000 TL'ye kadar yapmış olduğu bu kampanyadan ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi vereceğini duyurdu.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kredi kullanabilir. Garanti Bankası şubelerine gittiğiniz zaman sadece kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilir Kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Kredi sonucu uygun olan kişiler eğer bir işyerinde çalışıyorsa en az 3 aydır aynı işyerinde sigorta primleri yatmış olması gerekmekte. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizin sigorta durumunuza bakarak Kredi kullandırımı yapacaktır.

Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer esnaf ise ticari bölümden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Yapılan 20.000 TL ihtiyaç kredisi şartsız olarak verileceği için sadece bireysel tüketici destek kredisi adı altında bireysel müşterilere verilmektedir. Kampanya faiz oranlarını ve detaylarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girebilir veya Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak öğrenebilirsiniz.