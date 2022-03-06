Garanti Bankası Emekli Vatandaşlara 20.000 TL ile 60.000 TL Arasında Ödeme Veriyor!

Garanti Bankası emekli olan kişilere özel olarak 20.000 TL ile 60.000 TL aralığında ödeme yapılacağını açıkladı! Garanti Bankası tarafından yapılan son kampanyalarla emekli vatandaşlar, 20.000 TL ödeme alma hakkını elde ediyor.

Garanti Bankası emekli vatandaşlara özel olarak gerçekleştirdiği yeni kampanyada 20.000 TL'ye kadar nakit acil ihtiyaçlar için kullanılabilecek olan kredi kampanyasını ilan etti. Buna göre Garanti Bankası tarafından başlangıcı verilen bu kampanyaya katılım göstermek isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlar ise banka şubelerine başvuru yaparak ya da bankanın SMS kanalına kısa mesaj atarak, 60.000 TL'ye kadar limitlerde kredi onayı alabileceklerdir.

Garanti Bankası’nın Emekli Kredi Ayrıntıları

Garanti Bankası aracılığı ile kredi kampanyasına yapılacak katılım, vatandaşların emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda gerçekleşebilecektir. Bankaya kısa mesaj atarak zaman kaybetmeden krediye onay alınabilecektir. Cep telefonlarının kısa mesaj kısmından T.C. kimlik numarasını yazarak 5030 numarasına mesaj atılarak kredi için başvuru işlemi gerçekleşebilecektir. Garanti Bankası tarafından sunulan bu kampanyaya katılım gösterecek olan kişiler zaman kaybetmeden kredi sonucunu alabilecek ve de yine zaman kaybetmeden krediyi hesaplara alarak kullanabileceklerdir.

Garanti Bankası tarafından özel olarak başlatılan bu kampanyada katılım sağlanması için kredi başvuruları yapıldıktan sonra banka başvuruyu kısa bir süre içinde değerlendirmeye alacak, ardından başvurunun olumlu ya da olumsuz sonucu iletilecektir. Başvuru onaylandıktan sonra ise anında banka hesabına kredi miktarı aktarılacaktır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen kişilerin emekli olması durumunda Garanti Bankası dışında diğer özel bankalar üzerinden de krediler için başvuru yapabileceklerdir. Garanti Bankası aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankanın talep ettiği müşteri koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Eğer emekli maaşı başka bir özel banka üzerinden alınıyor ise emekli maaşının alındığı banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir.

Kampanyalı krediye yönelik bilgiye ulaşabilmek için Garanti BBVA internet adresine giriş yaparak bilgilere ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet adresi üzerinden giriş yapıp, müşteri hizmetlerine ulaşabilir, mobil bankacılığa giriş yapılabilir ya da Garanti BBVA şubesine giderek müracaat edebilirsiniz.