Garanti Bankası emekli olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi veriyor.

Emekli olan kişiler Ramazan Bayramı sonrasında ihtiyaçlarını giderebilmek için ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırmaktadırlar.

Emekli olan kişiler acil nakit ihtiyaçlarını özellikle kendi maaş almış oldukları banka şubelerinden alabildikleri gibi bazı özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak maaş taşımalı hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi imkanından faydalanıyor.

Emekli olan kişiler acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmek için Garanti Bankası üzerinden işlem yapabilmektedir.

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında sadece emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile maaş taşımada ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi veriyor.

100.000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde banka borç kapatma Kredisi olarak sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatmaktadır.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden krediniz varsa Garanti Bankası şubelerine giderek bu maaşınızı taşınmak istediğinizi söylerseniz sizlere yardımcı olacaklar ve 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaksınız.

Emekli maaşınızı Garanti bankası'na taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere 2000 TL'ye kadar varan emekli promosyonu ₺5.000'ye varan da kredili mevduat hesabı olarak artı para açılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler Garanti Bankası şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler.

Onay alan emekli hemen aynı gün içinde kredi kullanabilmektedir. Garanti Bankası üzerinde hesabınız var ise başvurunuzu mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.