Garanti Bankası Duyurdu: Nakit İsteyenlere Özel Ödemeli 42.000 TL İhtiyaçları ve Borçları İçin İmkan Sağlanacak

Garanti Bankası, 42000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası için hem ihtiyaç kredisi vereceğini hem de diğer bankadaki olan borçları kapatacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, 42000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasından faydalanabileceksiniz.

Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek müşteriler, kimlikleriyle birlikte yapacakları bu kredi başvurularında, gelir belgesi vermeden işlemlerini tamamlayacak ve aynı gün içinde kredi onay alarak, şube yetkisinde. 42000 TL 36 ay vadeli kredi kullanacak.

Garanti Bankası, yapacağı bu kredi kampanyasında sadece bireysel olan müşterilere destek vereceği için kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Garanti bankalarına taşıyarak, kredi kullanmaları durumunda banka, yüksek limitli kredilerde vermektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması ve çalışıyor olması gerekmektedir. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, bu belirtilen şartları uygun olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden 42000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirerek, acil ihtiyaçları için nakit kredi kullanabilir.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olmaktadır. Garanti Bankası şubelerinde bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlar hemen onay alacak veya onaylanan tutar, hemen kendi hesabına yatıracaklardır. Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa bu bankanın internet bankacılığını kullanarak hem tüm bankacılık işlemlerini, hem de kredi işlemlerini takip edebilirler. Garanti Bankası üzerinden ilk defa kredi kullanacak olan vatandaşları, 15 bin TL'ye kadar ödenecek olan kredilerde banka düşük faiz oranları ile birlikte Hoşgeldin kredisi vermektedir.