Garanti Bankası Duyurdu! Hesabı Olanlara 6 Gün Süre Verildi!

Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlara 6 gün süre verildi ve nakit olarak onay alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olan yeni bir kredi kampanyası açıklandı! Garanti Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için acil olarak bir önlem paketi duyurdu. Buna göre acil olarak nakit sıkıntısı çeken vatandaşların hemen ödemelerini gerçekleştire bilmeleri için 50.000 TL tutarında varan kredi seçenekleri ile kendilerini üç ay ertelemeli olarak nakit ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır.

Garanti Bankası, gerçekleştirmiş olduğu son kredi kampanyası sayesinde üç ay ertelemeli olarak kullandıracağı kredilerde, başvuru sahiplerinin kredi notlarının istedikleri seviyede olması gerektiğini açıkladı. Buna göre başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar garanti bankasının mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak burada kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler ve anında onay alıp almadıklarını görebilirler. Uygulama üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorsanız beklemeden hemen cep telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer mobil uygulama değil internet bankacılığını kullanmak istiyorsanız o halde hemen web sizlere sunulan avantajlı oranları görebilirsiniz.

Garanti Bankası gerçekleştirmiş olduğu bu son kredi kampanyası sayesinde, ister internet bankacılığından ister mobil uygulama üzerinden rahatlıkla kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı gün içerisinde 50.000 TL tutarında varan kredi seçeneklerini kullanmak istediğiniz taktirde onay alıp, onaylanan tutarı kendi banka hesaplarınıza nakit olarak aktarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.