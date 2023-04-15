Garanti Bankası Duyurdu: Banka Hesabı Olanlar İçin Sadece 5 Gün Süre Verdi, İşlem YAPMAZSANIZ!!!

Garanti bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte, nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı. Nakit kredi alacak kişiler, 3 dakika içinde sonuç alan kredileri almak istiyorsa ve bu kredileri düşük faizli kullanmak istiyorsa, banka 5 gün süre kaldığını açıkladı. Nakit kredi almak isteyen herkes, başvuru yaparak uygun faizlerle bu kredileri hesaplara atacaklardır. Kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek ve bu sonuca göre de kredileri hesaplara atacaklardır. Garanti bankası kredi başvurusu yapmak için hemen işlem yapmanız gerekiyor.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti bankası 5 gün içinde işlem yapacak olan kişilere, 100.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Nakit kredi almak için bu bankadan işlem yapacaksanız, Garanti BBVA Mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek kredi başvurusu yapabileceksiniz. Üstelik banka müşterisi olmayan kişilerde, yine mobil uygulamadan hesap açabilir ve bu hesapları üzerinden 100 bin TL kredi alabileceklerdir. Garanti bankası bu kredileri sadece bireysel müşteriler için hazırladı.

Daha önce Garanti bankası üzerinden kredi alıp, düzenli ödemeler yapan kişilere banka 100 bin TL yeni bir kredi limiti hazırladı. Kredi limiti uygun olan kişiler, banka müşterileri olmaları durumunda kredileri 7 gün 24 saat kullanılıyor. Kredi kullanmak için ayrıca banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda sadece kimlikleri ile birlikte bu kredileri kullanabilmektedirler.

Emekliye ödeme...

Emekli maaşlarına göre işlem yapacak olan kişiler de Garanti Bankası üzerinden kredi alabiliyor. Emekli maaşlarını bu bankalara taşıyan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alıyor. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre bu kredileri hesaplara atabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımayı kabul ederseniz, ayrıca sizlere bankadan emekli promosyon ödemesi de verilmektedir.