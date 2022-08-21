Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve PTT'den 30.000 TL Nakit Kampanyası Başladı! Bu Bankalar Bireysel Müşterilere

Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve PTT üzerinden 30000 TL'ye kadar nakit kullanmak isteyen bireysel müşterilerinin acil ihtiyaçları olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini söyleyebiliriz. 4 banka tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır. Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve PTT üzerinden 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için kredi şartlarına uygun bir müşteri olması isteniyor.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizle birlikte, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, hem banka şubeleri üzerinden hem de banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabileceğiniz gibi size en yakın Vakıfbank şubesine giderek 30000 TL kredi kampanyasına katılabilir ve düşük faizli kredi alabilirsiniz.

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar PTT şubeleri üzerinden başvurularını kimlikleriyle birlikte yapabilirler ve ayrıca SMS atarak da bankadan kredi kampanyasına katılabilirler. Cep telefonunuz üzerinden PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 30, evde numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirin.