Garanti Bankası borcu olan vatandaşları sevindirecek haberi verdi! Banka borçları tek seferde kapatılacak. Bankalara borcu olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için borç transferi kredisi başvurusu yapması gerekmektedir. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar eğer tüm Banka borçlarını tek bir yerde toplamak istiyorsa borç kapatma kredisi alabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Garanti bankası'nın yapmış olduğu bu son kampanyaya katılmak istiyorlarsa 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Banka borçlarınızın olması durumunda size en yakın Garanti bankası'na giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatmak için işlem yapabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden daha önce taşıt kredisi konut kredisi kullanacak olan vatandaşlar bu kredileri kapatmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek Kredi yapılandırması için başvuruda bulunabilir ve düşük faiz oranları ile tekrardan kredileri yapılandırma olanağından faydalanabilir. Garanti Bankası başlatmış olduğu borç kapatma kredisinde sadece güncel olan bireysel borçları kapatmaktadır.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa 36 ay vadeli olarak verilecek bu krediler için banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar banka şubesi üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu sonrasında gelir durumuna ve banka kredi puanına göre onay almaktadır.

Emekli olan vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa emekli maaşı hesabı aracılığı ile kredi kullanabiliyor. Bunun için Garanti Bankası şubelerine emekli maaşınızı taşımanız şarttır. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra Garanti Bankası sizlere hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.