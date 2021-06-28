Garanti Bankası Borç Yükünü Azaltan 36 Ay Vadeli 120.000 TL Kredi Kampanyasını Duyurdu

Ülkemizde, Garanti BBVA bankası, yeni sistem bankacılık işlemleri yapan bankaların başında geliyor. Garanti BBVA olarak isim değişikliğine gidilse de müşteriler bu bankayı Garanti Bankası olarak biliyor. Banka işlem yapacak olan müşterilerine de yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Bu değişiklik ile birlikte, düşük faizli kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın belirlediği şartlara uygun olarak, tüm borçlarını kapatan ve vatandaşı borç yükünden kurtaran bu kredi kampanyasına geçti.

Sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın yapmış olduğu duyuru sonrasında hemen kredi kullanmak için Garanti BBVA şubelerine gidebilir veya bankaın diğer başvuru aşamaları ile kredi kullanmak için ilk adımınızı atabilirsiniz.

Garanti BBVA üzerinden işlem yapacak olan kişiler, bankaların şartlarını da araştırıyor. Banka hem faiz hem de uygun başvuru yöntemleri ile birlikte, müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden işlem yapacak olan müşteriler belirli şartlara göre kredilerini aynı gün içinde kullanacaklardır. Kredi başvurusu için banka kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sunacaktır. Kredi kullanmak isteyenlere banka hızlı ve anında işlem yapabilmesi için bazı şartlar sunacaktır. Banka sigortalı çalışan kişilerin, en az 3 aylık sigortasının olmasını isteyecek. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankadan almalarını isteyecek. Sizlerde bu şekilde kredi kullanmak istiyorsanız ve şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Garanti BBVA 120.000 TL'ye kadar verdiği bu krediye başvuru yapabilirsiniz.

Banka Şubesine Gitmeden Onay!

Kredi kullanmak isteyenler, banka şubelerine gitmeden hemen kredi onayı alabiliyorlar. Kredi kullanmak isteyenler 36 ay vadeye kadar bankanın internet sitesi olan garantibbva.com.tr adresinden işlem yapabiliyorlar. İşlem yapan kişiler, bankanın şartlarına göre kredi kullanabileceklerdir. Banka şubelerine gidecek olan kişiler, evrak için sadece kimliğini yanında götürmesi yeterli olacaktır.

Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın ATM'sinden de kredi başvurusu alınmaktadır. 120.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, diğer bankalardaki olan kredi borçlarınızı da hesaplayarak kredinizi borç kapatmalı kullanabileceksiniz.

Banka kredisi ile ilgili detaylı bilgileri en yakın Garanti BBVA şubesinden veya bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. İhtiyaç kredisi ile birlikte banka Temmuz ayı boyunca, konut kredisi ve taşıt kredisi de vereceğini duyurdu.