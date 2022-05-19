Garanti Bankası Bonus olarak sizlere yeni paket hazırladı! 75.000 TL için şartsız, belgesiz onay imkanı sunulacak. Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için resmi internet sitesi üzerinden yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Garanti Bankası hem faiz oranlarında hem de kişilerin kredi alma konusunda kolaylık sağlayacak.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmesi için bireysel müşteri olması ve banka kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması şarttır. Düzenli olarak geliri olmayan vatandaşlar Bu banka üzerinden kefil vererek veya ipotek vererek Kredi imkanından faydalanabilir.

Garanti Bankası şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu bankanın resmi internet sitesine girerek yapabilirsiniz. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri bu Kredi kampanyasına katılabiliyor. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru ile birlikte vatandaşlar onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarı kendi hesaplarına yatırabilir ve aynı gün içinde gişeye personeli yardımı ile 75.000 TL kredi kullanabilir.

75.000'ye kadar kullanacağınız krediler de 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak ve kredi taksit ödemesinin ilkinde 90 gün erteleme yapacaksınız. Başvurularını yapacak olan vatandaşlar ayrıca en yakın banka şubesine sadece kimlikleri ile birlikte giderek gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar.

Garanti Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Banka kredi puanı düşük olduğu için kredi onayı alamayan vatandaşlar emekli maaşını Garanti bankası'na taşıyarak hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi adı altında 250.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.