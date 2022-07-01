Garanti Bankası Bayram için yeni kredi açıklaması yaptı! Bayrama ihtiyaçla girmeyin diye 40.000 TL limit verildi!

Garanti Bankası kurban bayramı ihtiyaçlarını gidere bilmeleri için özel bir kredi kampanyalarını başlattı. Buna göre Vatandaşı özel olarak verilecek 40.000 TL limitli ihtiyaç kredisinde banka üzerinden işlem yapılabileceği gibi aynı zamanda SMS ile başvuru yöntemleri de hemen değerlendirilerek yalnızca 5 dakika gibi bir zaman içerisinde hemen kredi başvurunuzu sonuç olabilirsiniz. Üstelik krediyi olumlu bir şekilde dönüş yapıldıktan sonra kredi miktarı hemen banka hesaplarınıza aktarılacaktır ve bu soyada kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Garanti bankası, her bayramda olduğu gibi bu yıl için kurban bayramında da vatandaşlarını ket ihtiyaçlarını girebilmek için gerekli adımları atarak 40.000 TL’ye varan özel bayram kredisi kampanyasını başlattı. Buna göre bayram kredisinden faydalanabilmek için telefonunuz üzerinden ya da internet bankacılığı aracılığıyla doğrudan kampanyalı bayram kredisi ne başvuru yapabilir ve bu başvuru işlemleri gerçekleştikten sonra ise uygun bulunması halinde bu paraları hemen banka hesaplarına alabilirsiniz.

Özellikle başvuru işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde tutulması, siz banka müşterilerinin geri ödeme seçeneklerinde bütçenize en uygun vade seçenekleri değerlendirerek ona göre bir faiz uygulanacağını bilmeniz anlamına gelmektedir. Dolayısıyla banka puanınız size verilecek olan kredi limiti ile beraber uygulanacak olan faiz oranlarının belirlenmesinde oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Avantajlı bayram kredisinden faydalanabilmek için Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak gerekli başvuru işlemlerini buradan da gerçekleştirebilirsiniz.