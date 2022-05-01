Garanti Bankası bayram için yeni duyuru yaptı! Bayrama parasız girme kampanyasında limit 40.000 TL olacak!

Garanti Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 40000 TL'ye kadar Ramazan Bayramı, kredisini, bayramdan sonrada devam ettireceğini açıkladı. Düşük faiz oranlarıyla kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli uzun vadelerle kredi imkanı sağlanırken, masrafsız ve gelir vergisi seçenekleriyle kredi imkanı sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, özellikle para ihtiyacı olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında geliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 40000 TL'ye kadar Ramazan Bayramı kredisi başvurularını, 15 gün daha yapabileceksiniz. Bayram kredisi adı altıyla verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanacak ve banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanacaklardır.

Garanti Bankası, 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden nasıl yapılır?

Garanti Bankası, 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başvurularınızı birşekilde gerçekleşmesini istiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız sadece kimliğiniz ile birlikte banka şubesine gitmenize yeterlidir.

Garanti Bankası şubelerine, gittiğiniz zaman banka sizin TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işleme alacak ve çalışıyorsanız, en az 3 ay sonra işyerinde sigortanızın yatıyor olmasını isteyecektir. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bu bankalardan alıyorsak yüksek limitli krediler kullanabileceklerdir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte sizlerde düşük faiz oranları ile bu bankada istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilirsiniz.