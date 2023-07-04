Garanti Bankası, müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. Banka hesabı olan vatandaşlar, uygun faiz oranları ve 3 gün içerisinde gerçekleşen süreç ile gelir belgesiz kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

Hızlı ve Kolay Başvuru İmkanı

Garanti Bankası'ndan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka hesabı olan herkes için başvurularını gerçekleştirmek üzere hızlı ve kolay bir süreç başlatıyor. Onaylanan krediler, müşterinin hesabına hızlı bir şekilde yatırılacak ve kullanıma sunulacak. Kredi başvurusu yapmanın birden fazla yolu bulunuyor. İster cep telefonunuzdan bir mesaj atabilir, ister bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz.

3 Günde Onaylı Kredi Fırsatı

Garanti Bankası'nın bu yeni kampanyasında, bireysel müşteri olan vatandaşların 3 gün içinde kredi başvurusu yapmaları ve onay alabilmeleri hedefleniyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte başvurularını hızlıca gerçekleştirebilecek vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılabilecek.

Emekliler için Özel Kredi İmkanı

Garanti Bankası, emekli olan kişilere de özel bir fırsat sunuyor. Eğer emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, ihtiyaç kredisi ödemelerinizi uygun faiz oranları ile ve banka şubelerine gitmeden hemen aynı gün içinde alabilirsiniz.

Ayrıca, bankanın yeni kampanyası kapsamında, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri sunulmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak için cep telefonunuzdan bir mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu fırsat, özellikle Garanti Bankası müşterilerine, en düşük faiz oranları ile tüketici kredisi kullanma imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası'nın bu özel kredi kampanyasını kaçırmayın, ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılayın!