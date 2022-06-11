Garanti Bankası ATM'den 54.000 TL Ödüyor! Atm'ye gitmeyenlere ise Online verecek!

Garanti Bankası yeni kampanyası ile gündem oldu. Banka üzerinden yapılan açıklamada 54.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere düşük faizli ihtiyaç kredileri verilecek. Yeni çıkan yasa sonrasında 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki kredilerde 24 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayan Garanti BBVA Bankası, yapacağı bu kredilerde ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunacak.

Para ihtiyacı olan kişilere hızlı ve anında çözümler sunan Garanti BANKASI, yeni kredi kampanyasında hızlı ve anında kredi hizmeti vermektedir. Para ihtiyacınızın varsa, en yakın banka şubelerine giderek kredileri hesaplarına atabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanmak isteyenler, 5 ay sigortalı olarak çalışıyorsa ve bu bankadan maaş alıyorsa, daha yüksek limitlerde de kredi alabilirler.

Garanti bankası kredi kampanyası...

Garanti BBVA bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bankaya gitmesine gerek yok. Banka üzerinden yapılan açıklamada, kredi kullanacak olan kişilerin mobil uygulama kullanması durumunda, mobil uygulama online ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyorlar. Bankamatik kartınız olsa bile bankadan kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu sonrasında garanti bankası yeni yaptığı tüm kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir.

Başvuru yapmak isteyenler, garanti bankası resmi internet sitesinden, ATM'den, Müşteri hizmetleri numarası üzerinden, Garanti bankası şubelerinden ve banka mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedirler.

Emekliye Müjde

Emekli olan kişilerde bu bankadan kredi almak istiyorsa, maaş taşıması yapması gerekiyor. Emekli maaşınızı Garanti Bankasına taşıyarak hemen kredi alabilir, kredi onayı almanız ile birlikte aynı gün içinde maaş taşıması da yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, 3 yıl başka bankaya maaş taşımayacaksanız, 2000 TL'ye kadar emekli promosyonu da verilmektedir.