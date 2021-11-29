Garanti Bankası Aralık Ayı Sonuna Kadar 99.000 TL Başvuru Yapanlara Şartsız, Gelir Belgesiz Hemen Onay Verecek

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası olarak 99 bin TL'ye kadar müşterilerine sadece kimlikle kredi vermeye başladı. Sizlerde eğer Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 99 bin TL'ye kadar kredilerinizi sadece kimliğinizi vererek kullanabiliyorsunuz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 99 bin TL'ye kadar alacakları bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Garanti Bankası 99 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte bankalar sizlere 3 ay ertelemeli işlemde yapacaktır. Bu krediyi alabilmeniz için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. 99 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin bu şartlara uygun olmaları durumunda kredilerine aynı gün içerisinde kullanacağını söyleyebiliriz.

Garanti Bankası 99 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler ilk olarak kredi notunun uygun olması gerekiyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilerin bankalardan kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz. Garanti Bankası da kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere kredi işlemleri yaptırmaktadır. Ayrıca bu bankadan kredi kullanacak olan kişinin gelir belgesi düzenli olması gerekiyor. Bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 90 gündür aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir. Emekli iseniz emekli maaşınızın bu bankadan alınması esnaf sanız en az iki yıllık vergi levhanızın olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan kişiler Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

99 bin TL'ye kadar Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu kredilerine hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Garanti Bankası kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen sonuç verir. Bu krediye başvurmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek burada kimliğinizi vererek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kimliğinizi verdikten sonra banka sizin TC kimlik numaranız üzerinden bir sorgulama yapacak ve bu sorgulama sonrasında kredinizi kullanılacaktır. Kredi onayı aldıktan sonra hemen aynı gün içinde banka şubesinden işlem yapabilirsiniz.

99.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler eğer banka şubelerine gidecek zamanları yoksa bankanın internet sitesine girerek veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca bankanın müşterisi olan kişiler ise Garanti Bankası internet bankacılığı şubesine giriş yaparak veya Garanti Bankası mobil bankacılık giriş yeni yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir. 99 bin TL'ye kadar değerlendirilecek olan bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanacak. Online olarak yapılan başvurularda onay almanız durumunda ise krediniz hemen hesaba yatacaktır. Garanti Bankası internet üzerinden verdiği krediler de daha düşük faiz oranları ve masrafsız kredi seçenekleri ile müşterilerine imkan sağlar.