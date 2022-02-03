Garanti Bankası Acil Nakit İçin 5000 TL Hazırladı, Kısıtlı Sürede Başvuru Yapana Verilecek

Son zamanlarda acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verip hızlı bir şekilde kredi onayı sunuyor. Yapılan son kampanya da 5000 TL'ye kadar yapılacak olan ihtiyaç kredilerinde kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikasına uygun olması durumunda artık şubelere gitmeden de kredi onayı alabileceği yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Garanti Bankası şubelerine giderek veya Garanti bankasının internet sitesine girerek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve sizleri tanınan 5000 TL krediye gelir belgesiz olarak alabilirsiniz.

Garanti Bankası Sadece 5000 TL için kampanya yapmıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden istedikleri limitlerde Kredi başvurusunu yapabilecek banka kredi notuna ve gelir durumuna göre istedikleri yüksek limitli kredileri kullanabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası 36 ay vadeye kadar bölünebilirken 50.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise 24 ay vadeli olarak Kredi imkanından faydalanabilir.

Garanti Bankası 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını kendi banka şubelerine taşımasını istemektedir. Bu şekilde emekli maaşınızı taşıyarak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz gibi ayrıca diğer bankalardaki olan tüm borçlarınızı da tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayarak borç transferi kredisi ile yararlanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

5000 TL için kredi başvurusu nasıl yapılır?

Acil kredi kullanacak olan vatandaşlar için 5.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte vatandaşların yapılabilmektedir. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi başvurusunun banka müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden de İstediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde yine aynı şartlar dahilinde banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanabiliyor.