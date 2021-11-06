Garanti Bankası 90 gün ertelemeli 120 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu

Garanti Bankası üzerinden yeni bir kampanya haberi son dakika olarak duyurusu yapıldı. 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bu krediler de 90 gün erteleme yaparak Kredi ihtiyaçlarını giderebilecek. 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya 120 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler aynı kredi kampanyasına katılarak bankadan düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle sürekli olarak bankaların kredi kampanyalarını takip eden tüketiciler Garanti bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyaya başvuru yaparak 120 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilecek. Garanti Bankası belirlediği Kredi şartlarına uygun olan müşterilere hemen aynı gün içinde onay vererek 120 bin TL kredi kullanmaları durumunda 24 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturabilecek.

Garanti Bankası kredi başvurusu şartları nelerdir?

Bankalardan kredi başvurusu yapacağınız zaman bankaların belirlemiş olduğu kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Her bankanın ortak Kredi politikaları olsa da bazı bankaların kendilerine özel olarak hazırlamış olduğu kredi politikaları da vardır. Garanti Bankası da bu bankalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Garanti Bankası üzerinden 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olan bir müşteri olmanız sigortalı olarak veya emekli olarak maaş almanız gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışan kişiler maaş alıyorsa en az üç aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması ve maaş alması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarına bu bankadan almaları durumunda veya emekli maaşına bu bankaya taşımaları durumunda 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Garanti bankası'ndan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek işlem yapabilir ve gelir belgesiz olarak Kredi başvurusunda bulunabilir. 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve doldurma sonrasında da Kredi sonucunu hemen öğrenebilirler. Garanti bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu onay olursa size en yakın banka şubesinden onaylanan tutarı kimlikle kullandıracaklardır.