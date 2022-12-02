Garanti bankası 30.000 TL nakit ödemesi başlattığını açıkladı!

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacağınız krediler için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini, resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Garanti Bankası, 30000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini internet üzerinden hızlı birşekilde yapabiliyor. Garanti Bankası müşterisi olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde 30000 TL kredi ödemesi veriliyor.

Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi veriliyor.

Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise 30000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamasına girerek de kredi kullanabilmektedir. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyor olması Garanti Bankası tarafından istenmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecekleri gibi, ayrıca bankaya maaş taşımaları durumunda ihtiyaç kredisi aldıkları gibi, ayrıca emekli promosyonu kalabilmektedir.