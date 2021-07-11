Garanti Bankası 1.69 Faiz Oranları ile 36 Ay Vadeli ve 3 Ay Ertelemeli, En Yüksek Limit 200.000 TL Kredi Veriyor

Son Dakika Kampanyası ile Garanti Bankası yeni bir kampanya duyurusu yaptı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere 200.000 TL'ye kadar limit vereceğini açıkladı. Banka ve kredi detayları...

Bankalar son zamanlarda ihtiyaç kredisi limitlerinde oldukça yüksek limitler vermeye başlamışlardır. Garanti Bankası da bu bankaların birisidir. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Sizlerde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bazı politikalara uygun olmanız gerekiyor. Özellikle Garanti Bankası müşterilerine kredi notu 1100 üzerinde olması durumunda kredi değerlendirmesine sokacaktır.

Ayrıca bankalarda olan kredi kartı veya kredi ödemeleriniz varsa bu ödemelerinde güncel gecikme olmaması şartı aranmaktadır. Çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortaları olması durumunda emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına Garanti Bankası'na taşımaları durumunda kredi başvurularınızı yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 200 bin TL'ye kadar verdiği bu krediler de sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygulamaktadır.

Garanti Bankası 200 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

200.000 TL kredi kullanmak isteyen müşteriler Garanti BBVA şubeleri ve giderek kimlikleri ile birlikte bu kredi için başvuru yapabilmektedir. Size en yakın şubeye gittiğinizde bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu 5 dakika içerisinde değerlendirmeye alınacak ve şube onayında kalırsa size kredi kullandırılacaktır. Garanti Bankası 200 bin TL ihtiyaç kredisi onayı alırsanız da aynı dakika içerisinde bu krediyi kullanacaksınız.

Garanti Bankası 200 bin TL ihtiyaç kredisi kullandığınızda ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapabilir, 36 ay vade de toplam ödeme tablosu kendiniz oluşturabilirsiniz. Banka şubeleri haricinde kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın internet sitesine girebilirler. Buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra eğer onay alırsanız banka hesabınız varsa bu parayı şubelere gitmeden de kullanabiliyorsunuz.

Bunun için internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte Garanti Bankası 200 bin TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunacaktır.

Garanti Bankası 200.000 TL ipotek karşılığı kredi nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman 200 bin TL'ye kadar onay alamadıysanız banka sizlere ipotek karşılığında bu krediyi verebiliyor.

Eğer taşınmaz bir ipotek bankaya teminat olarak verirseniz banka bu ipoteğe göre sizlere kredi imkanı sunacaktır. Garanti Bankası 200 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda ipotekli olarak işlem yapacaksanız. Yine ihtiyaç kredisi bölümünden işlem yapmanız gerekiyor. Vereceğiniz İpoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar bu bankadan kredi kullanabiliyorsunuz.

Aldığımız 200 bin TL İhtiyaç kredisinde ayrıca banka sizin diğer banka borçlarınızı da kapatmak isteyecektir. Bir bankada kredi ve kredi kartı borcunuz varsa bu bankadaki borçlarınızı tek bir yere toplamak için sizlere Garanti Bankası 200.000 TL kredi imkanı sunar. Size en yakın banka şubesine giderek kredi detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.