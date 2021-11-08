Garanti Bankası 10.000 TL kasım ayı kredi kampanyası rekor kırdı

Kasım ayı için yeni bir kredi kampanyası yapan Garanti Bankası 10 bin TL'ye kadar müşterilerine 36 ay vadeli hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli krediler ini banka şubelerinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak alabiliyor.

Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar para ihtiyaçları olduğu zaman başvuru yaptıkları bankaların genel olarak son güncel kampanyalarını takip ederek Kredi başvurusunda bulunurlar. Kredi kullanmak isteyen müşteriler yapmış oldukları araştırmalarda hem düşük faiz oranları ile kredi almak hem de hızlı bir şekilde kredi onayı sunan bankalar ile çalışmak istemektedir. Düşük faizli ve hızlı kredi veren bankalar dan bir tanesi olan Garanti Bankası kişilerin acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri ve sadece kasım ayı için geçerli olacak olan 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.

Garanti Bankası 10.000 TL kredi şartları nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi kullanabilir. Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka üzerinden kimliğiniz ile birlikte yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak belirtilen şartlara uygun olup olmadığınız gözlemlenecektir. Sigortalı olarak iş yerinde çalışan müşteriler Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa en az üç aydır aynı işyerinde sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Yeni bir işe başladıysanız sigortanız yeni ise maalesef kredi onayı alamazsınız.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda 10.000 TL destek kredisi ve kendilerine özel olarak verilecek Kredi notunuz düşük olsa bile emekli kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Garanti Bankası 10.000 TL kredi başvurusu

Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size en yakın banka şubesine sadece kimliğiniz ile gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası mobil uygulaması kullanan kişiler ise banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi hemen kullanılabilir.