Gamze Erçel Kimdir, Kaç Yaşında, Caner Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım kızları Mavi'nin hastalığı ile gündemde yer alarak isimlerinden söz ettirdi. Üzücü haber hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel iddiaları doğruladı ve kızları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında, Hande Erçel'in yeğeni Mavi hasta mı, hastalığı nedir, neyi var, kanser mi? Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Yıldırım normalde bu süreci gizli tutmak istediklerini belirtirken bu durumun basın malzemesi haline gelmesinden de yakındı.

Balıkesir'de 1992 yılında dünyaya gelen Gamze Erçel, lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi moda ve tekstil tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 2012 senesinde erkek gömleği tasarımı çalışmalarında bulunmuş, Miss Face of Cinema güzeli seçilmiş ve bu başarısıyla adından söz ettirmiştir.

Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde de performans sergileyen Gamze Erçel başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablasıdır ve Caner Yıldırım ile evlidir. Başarılı isim Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli projede de yer almış ve Simge isimli karakteri canlandırmıştır. Gamze Erçel bir süre önce annesini de kanserden kaybetmiş ve zor zamanlar geçirerek sevenlerini üzüntüye boğmuştur. 2009 senesinin Mart ayında bir süredir beraberlik yaşadığı Caner Yıldırım ile nişanlanan Gamze Erçel nisan ayında ise Yıldırım ile dünya evine girmiştir.

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım kimdir, Kaç yaşında, Caner Yıldırım kızı Mavi neyi var, hastalığı nedir?

Caner Yıldırım Gamze Erçel ile evlidir ve 22 Nisan 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 73 kilo ve 1.84 boyunda olan Caner Yıldırım boğa burcudur. Bir ürün tasarımcısı olan Caner Yıldırım aynı zamanda iç tasarımcı olarak da tanınmaktadır. Sosyal medya hesabını da aktif olan ve sıklıkla paylaşımlar yapan Caner Yıldırım kızı Aylin Mavi’nin hastalığı ile gündemde yer aldı ve adından söz edildi.