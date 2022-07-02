Gambiya, Gül Ağacı Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Tüm Kereste İhracatını Yasakladı

Yasak hemen yürürlüğe girdi ve liman yetkililerine herhangi bir gemiye kereste kütük yüklemeyi reddetme talimatı verildi.

2020'de bir BBC soruşturması, büyük miktarlarda korunan Batı Afrika Gülağacı'nın Senegal'den ülke üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı.

Çoğu, mobilya yapımında kullanıldığı Çin'de sona eriyor.

2017'den beri nesli tükenmekte olan bir tür olarak listeleniyor ve geçen ay Cites, Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, Gambiya da dahil olmak üzere yedi ülkeyi ticaretini askıya almaya çağırdı.

Gambiya, neredeyse on yıl önce kendi stoklarının yok olmaya yakın olduğunu beyan etmesine rağmen, Batı Afrika Gülağacı'nın (Pterocarpus erinaceus) sürekli olarak en büyük beş küresel ihracatçısı arasında yer alıyor.

Değer ve hacim olarak gül ağacı, dünyanın en çok ticareti yapılan vahşi yaşam ürünlerinden biridir.

Ayrıca Hongmu veya "kırmızı ahşap" olarak da adlandırılır, rengi ve dayanıklılığı ile ödüllendirilir ve öncelikle antika tarzı mobilyalar için kullanılır.

BBC Africa Eye tarafından elde edilen rakamlar, Çin'in 2017 ve 2020 yılları arasında Gambiya'dan 300.000 tondan fazla ithal ettiğini gösterdi.

Bu, yaklaşık yarım milyon ağaca eşdeğerdir ve değeri 100 milyon dolardan (80 milyon sterlin) fazladır.

Hem Senegal hem de Gambiya'da bir yıl süren soruşturma sırasında, birden fazla kaynak BBC'ye Gambiya'dan Çin'e gönderilen gül ağacının güney Senegal'in Casamance bölgesinden geldiğini doğruladı.

İki ülke arasındaki sınırın 170 km uzunluğundaki (105 mil) uzunluğunda BBC, gül ağacı ve diğer kerestelerin bulunduğu en az 12 depo buldu. Hepsi Gambiya topraklarındaydı.