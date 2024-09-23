Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe’ye karşı elde edilen 3-1’lik zaferin ardından Radyospor’a önemli açıklamalarda bulundu. Takımın Süper Lig’deki 6’da 6 başarısını kutlayan Hatipoğlu, “Çok keyifli bir hafta sonuydu. Bence son yıllardaki en zevkli derbilerden biriydi” diyerek duygularını ifade etti.

Maçın hakem yönetimine de değinen Hatipoğlu, Fenerbahçe'ye az sarı kart verilmesini eleştirerek, “Rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek bir pozisyon olmadı” dedi. Ancak verilen penaltının yanlış olduğunu savunarak, “Futbolun ruhuna aykırı bir penaltıydı. Herkes şaşkınlıkla baktı” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da yorum yapan Hatipoğlu, “Mourinho, Roma’daki serüvenini Türkiye’de yaşıyor” ifadesini kullandı. Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki güçlü konumunu korurken, Hatipoğlu’nun açıklamaları tartışmalara yol açacağa benziyor.