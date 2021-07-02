Galatasaray, Milli Futbolcu ile Masaya Oturmaya Hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı takımı yeni sezon  transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bir sonraki sezona,  bomba gibi girmek istiyor.

Spor 02.07.2021 - 01:06 02.07.2021 - 01:08 Berkay Keskin
Galatasaray, Milli Futbolcu ile Masaya Oturmaya Hazırlanıyor
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İyi bir sezon hedefleyen Galatasaray şimdiden  takım için transferleri gerçekleştirmeye başladı.

Galatasaray Kulübü Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferinin ardından Göztepe'de forma giyen futbolcuyu gözüne kestirdi. Göztepe'de Halil Akbunar'ı  Galatasaray’a almak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'le çalışmak isteyen milli futbolcu bu sebeple diğer takımlardan transfer için gelen teklifleri reddetti. Görüşmelerin,  sonuca varmasının ardından resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Göztepe ile 1 yıllık kontratı kalan  futbolcunun, yönetime de ayrılık isteğini bildirdi. Milli futbolcunun şu anlık güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olduğu biliniyor.

Galatasaray, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferini gerçekleştirdikten sonra Göztepe'de oyuncusunu gözüne kestirdi. Galatasaray'ın, Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı Halil Akbunar, Florya'nın yolunu tutmak için  işlerin resmiyete dökülmesini istiyor. 

Sarı-kırmızılı takım yeni sezon öncesi ilk transferlerini Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı takımın kadrosuna ekleyerek yapmıştı. Galatasaray Kulübü, geçen sezon gösterdiği başarılı performans  ile dikkatleri üzerine toplayan Halil Akbunar'ı da transfer etmek için harekete geçti.

Yönetime Ayrılığını Bildirdi

Sarı-kırmızılı takımın Göztepe'den bonservisini almaya çalıştığı Halil Akbunar, Florya'nın yolunu tutmak için  bir an önce olayın resmiyete dökülmesini, resmi imzaların atılmasını bekliyor. EURO 2020 kadrosunda bulunamadığı için  hayal kırıklığı yaşayan ve geçen sezonki  göstermiş olduğu performansının da üzerine çıkabilmek adına   sıkı çalışma programına girerek hazırlıklar yapan Halil, diğer takımlardan da teklifler aldı. Fakat  başarılı futbolcu,  Sarı-kırmızılı takımın efsanevi teknik direktörü Fatih hocayla çalışmak istemesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine daha olumlu yaklaştı. Göztepe ile 1 yıllık kontratı kalan  futbolcunun, yönetime de ayrılık isteğini bildirdi. Milli futbolcunun şu anlık güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olduğu bilniyor.
 

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