G7, Rus Gazının Rubleyle Ödenmesinin 'Kabul Edilemez' Olduğunu Söylüyor

Yedi (G7) ülkesinden oluşan Grup, Rusya'nın doğalgazı için ödeme yapmanın kabul edilemez olacağını yinelerken, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bu son talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sırtının "duvara dayandığını" gösterdiğini söyledi.

G7'nin en sanayileşmiş ülkelerinin başkanlığını yürüten Habeck, "Bütün G7 [enerji] bakanları bunun mevcut anlaşmaların tek taraflı ve açık bir ihlali olduğu konusunda anlaştılar." dedi.

"Ruble ile ödeme kabul edilemez ve ... ilgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz." dedi.

Putin geçen hafta, Rusya'nın yalnızca tüm Avrupa Birliği üyelerini kapsayan "düşmanca ülkelere" doğal gaz teslimatları için ruble olarak ödeme kabul edeceğini duyurmuştu.

Ekonomistler, hareketin Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden ve Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı geniş kapsamlı yaptırımlarla karşılık vermesinden bu yana diğer para birimlerine karşı çöken rubleyi desteklemeye çalışmak için tasarlandığını söylediler. Ancak bazı analistler bunun işe yarayacağına dair şüphelerini dile getirdiler.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Pazartesi günü erken saatlerde gazetecilere, Rusya'nın rubleyle ödeme talebini reddetmeleri halinde Avrupalı müşterilere doğal gaz arzını kesip kesemeyeceği sorusuna, "açıkça ücretsiz gaz tedarik etmeyeceğiz" dedi.

Peskov, "Bizim durumumuzda, Avrupa için hayır faaliyetlerinde bulunmak pek mümkün ve mümkün değildir." dedi.

Putin'in 'duvara yaslanın'

Hareket, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı tarafından uygulanan zayıflatıcı yaptırımlar karşısında ekonomisini desteklemekte zorlandığı bir sırada geldi.

Habeck, G7'li mevkidaşlarıyla yaptığı sanal görüşme sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Bu talebi Putin'in sırtını duvara dayaması olarak yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

G7 bloğu İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'den oluşmaktadır.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü Putin'in ruble için gaz talebini reddetti.

Macron, Rusya'nın bu hareketinin "imzalananla uyumlu olmadığını ve bunu neden uygulayacağımızı anlamıyorum." dedi.

Diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya da Ukrayna savaşı sonrasında Rus enerji ithalatına olan ağır güvenini azaltmak için yarışıyor.

Habeck, Almanya'nın "rejimi güçlendirmemek için" Rus petrol, gaz ve kömürden kendini kesmesi gerektiğini ve Moskova'nın kendisini "güvenilmez bir tedarikçi" olarak ortaya çıkardığı için.

Berlin, Putin'in saldırganlığını protesto etmek için Rusya ile devasa Nord Stream 2 doğal gaz boru hattının fişini çekmekte gecikmedi.

Ancak Alman hükümeti şimdiye kadar Rus enerji ithalatına ambargo uygulama çağrılarına direnerek, bunu yapmanın Avrupa'nın en büyük ekonomisini kaosa sürükleyebileceğini söyledi.