G7, İklim Eylemini Yolunda Tutmak İçin Toplanıyor

Dünyanın en zengin demokrasilerinden bakanlar, artan enerji maliyetleri ve Ukrayna'daki savaşın yol açtığı yakıt arzı endişelerinin gölgesinde kalan görüşmeler için Perşembe günü Berlin'de bir araya geldiklerinde iklim değişikliği hedeflerinin nasıl yolunda tutulacağı konusunda kavga edecekler.

Yedi Grup (G7) ülkesinden enerji, iklim ve çevre bakanları, toplantıda küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece (2,7 derece Fahrenheit) ile sınırlama ve biyolojik çeşitliliği koruma taahhüdünü yeniden teyit etmek istiyor.

Bilim adamlarının yıkıcı iklim değişikliğini engellemek için acilen gerekli olduğunu söyledikleri fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş için ortak hedefler üzerinde anlaşmaya çalışacaklar.

İklim düşünce kuruluşu E3G'nin kıdemli ortağı Alden Meyer, iklim değişikliğiyle mücadelenin ülkelerin enerji güvenliğini sağlamaları için en iyi ve en hızlı yol olduğunu söyledi.

Meyer, "İklim etkileri, bilim adamlarının başlangıçta tahmin ettiğinden daha kötü ve emisyonları hızla azaltmazsak önümüzde çok daha kötü bir şey var" dedi. "İklim vaatlerini yerine getirmek, bu gergin jeopolitik ortamda gerçekten daha da hayati hale geliyor."

Bakanlar, bir taslak bildiriye göre, 2030 yılına kadar kömür enerjisi üretiminin aşamalı olarak durdurulmasını taahhüt etmeyi düşünecekler, ancak kaynaklar ABD ve Japonya'dan gelen muhalefetin böyle bir vaadi rayından çıkarabileceğini öne sürdü.

'Ekolojik dönüşüm'

Almanya'nın enerji ve iklim bakanı, G7'nin, küresel sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olan ağır kirletici bir fosil yakıt olan kömür kullanımının sona erdirilmesine öncülük edebileceğini söyledi.

"G-7 ... belki de elektrik için kömür kullanımını sona erdirmek ve ulaşım sistemini karbondan arındırmak için belirli bir öncü rol üstlenebilir, "dedi Robert Habeck.

Habeck, konunun önümüzdeki ay Almanya'nın Elmau kentinde yapılacak G7 liderler zirvesine ve ardından bu yılın ilerleyen zamanlarında 20 lider ve gelişmekte olan ekonomiden oluşan Grup toplantısına taşınabileceğini söyledi. G20 ülkelerinin en gelişmiş ekonomilerden bazıları tarafından belirlenen iddialı hedeflere imza atmalarını sağlamak, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler kömüre büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiği için kilit öneme sahip olacaktır.

Habeck, ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla körüklenen mevcut enerji kriziyle başa çıkmak için gösterdikleri çabaları, fosil yakıt kullanımını sona erdirme çabalarına karşı koymak olarak görmenin yanlış olacağını söyledi.

"Şu anda gördüğümüz şey, ekolojik dönüşümün hızlanmasıdır" dedi.

Çevre grupları, Almanya gibi ülkeleri, Rusya'dan gelen arz eksikliğini telafi etmek için ABD de dahil olmak üzere yeni doğal gaz kaynaklarını güvence altına almak için çabalayarak yeşil hedeflerini baltalama riski taşıdıkları konusunda uyardılar.

Fosil yakıt sübvansiyonları

Berlin'deki toplantıda ayrıca, yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmaları için mali yardımların artırılması, biyolojik çeşitlilik için ek fonlar, okyanusların korunması ve plastik kirliliğinin azaltılması konusunda anlaşmalara varılmaya çalışılacak.

Görüşmelerin Cuma günü sona ermesiyle önemli ölçüde değişebilecek olan taslak bildiri, G7 ülkelerinin "2035 yılına kadar net sıfır elektrik sektörüne" sahip olmalarını ve gelecek yıl G7'nin 2025 yılına kadar "verimsiz" fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirme taahhüdünü nasıl yerine getirdiklerini kamuoyuna açıklamaya başlamalarını taahhüt edecek.

Kampanyacılar, G7 bakanlarını, Ukrayna savaşının serpintisinin iklim hedeflerini rayından çıkarmayacağına dair net taahhütlerde bulunmaya çağırdı.

"Şimdi yeni bir gerçekliğimiz var. G7'nin buna cevap vermesi gerekiyor ve fosil yakıt altyapısı aracılığıyla değil, yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla yanıt vermeleri gerekiyor, "diyor kar amacı gütmeyen Germanwatch'un iklim politikası uzmanı David Ryfisch.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik bir petrol ambargosu konusunda fikir birliği ararken, Rus arzına fosil yakıt alternatifleri bulurken, bloğun yenilenebilir enerjiye dönüşünü hızlandırmaya çalışıyor.

Toplantı öncesinde, G7 devletlerinin önde gelen iş ve sanayi federasyonlarından oluşan B7 grubu, gruba Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "iklim kulübü" doğrultusunda emisyon ve CO2 fiyatlandırması standartlarını uyumlu hale getirmek için bir planı destekleme çağrısında bulundu.

Scholz, yeşil tarifeler, karbondan arındırılmış ürünler için pazarların geliştirilmesi, karbon fiyatlandırması ve uzaklaştırma yöntemleri gibi alanlarda ticari sürtüşmelerden kaçınmaya çalışma fikrini önermişti.