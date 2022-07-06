Georgia Soruşturması Devam Ederken Trump'ın Müttefikleri Mahkemeye Çağırılıyor

Senatör Lindsey Graham ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Guiliani de dahil olmak üzere eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibinin birçok müttefiki ve üyesi , Georgia eyaletinde özel bir büyük jüri önünde ifade vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

Mahkeme celbi, Salı günü jüriyi denetleyen bir yargıç tarafından onaylandı.

Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis mahkeme belgelerine göre, “Trump Kampanyası tarafından Gürcistan ve başka yerlerdeki Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için çok devletli , koordineli bir plan” olarak adlandırdığı bir soruşturmanın bir parçası olarak mahkeme celbi istedi .

Willis ayrıca avukatlar Kenneth Chesebro, Cleta Mitchell, Jenna Ellis ve John Eastman da dahil olmak üzere diğer birçok şahsın ifade vermesi için dilekçe verdi. Hepsi onaylandı.

Mayıs ayında seçilen özel büyük jüri, eski cumhurbaşkanının 2020 seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaptırmasının ardından Trump ve müttefiklerinin iktidarda kalma çabalarını araştırıyor .

Trump, çok sayıda federal ve yerel yetkilinin, uzun bir mahkeme listesinin, üst düzey eski kampanya personelinin ve hatta Trump'ın kendi başsavcısının iddia ettiği sahtekarlığa dair hiçbir kanıt olmadığını söylemesine rağmen, seçimin çalındığı konusunda ısrar etmeye devam ediyor.

Trump'ın en yakın müttefikleri ve danışmanlarından bazıları için mahkeme celbi, Beyaz Saray'ın başka bir adaylığını tartarken eski cumhurbaşkanına ciddi bir yasal meydan okuma oluşturabilecek bir davada önemli bir tırmanışa işaret ediyor.

Fulton'a komşu olan DeKalb İlçesinde eski bir bölge savcısı olan Robert James, "Bu, soruşturmanın açıkça daha yoğun hale geldiği anlamına geliyor çünkü bunlar güvenilir danışmanlar, bunlar yakın çevredeki insanlar" dedi.

Özel büyük jürinin bu yılın başlarında oluşturulmasını talep eden Willis, kendisinin ve ekibinin, Trump'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'a cumhurbaşkanının ihtiyaç duyduğu oyları "bulması" için baskı yaptığı Ocak 2021 telefon görüşmesini araştırdıklarını doğruladı.

Willis ayrıca Raffensperger ve Graham arasındaki Kasım 2020 telefon görüşmesini, Atlanta'daki bir ABD avukatının Ocak 2021'in başlarında istifasını ve Aralık 2020 Georgia yasama komitesinin seçimle ilgili yorumlarını da inceliyor .

Willis bir dilekçede, Senatör Graham'ın Kasım 2020 seçimlerinin ardından Raffensperger ve ekibine en az iki çağrı yaptığını yazdı.

Graham henüz iddialar hakkında yorum yapmadı.