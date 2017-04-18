Futbolcuların Üstüne Ölü Fareler Attılar 18 Nisan 2017, 16:52

Danimarka futbolunun devleri Brondby ile Kopenhag arasındaki yıllar boyu süren çekişme dün kendini bir kez daha gösterdi. İki takımın oynadığı derbi maçında Brondbyli taraftarların Kopenhag formalı oyunculara ölü fareler atması kameralara yansıdı. Maç 1-0 skor ve Kopenhag'ın galibiyetiyle sona erdi.