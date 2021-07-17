Furkan Sert ve Elnur'dan Müzikte 'Gardaş' Tınıları

Ülkemizin çiçeği burnunda Aranjörlerinden Furkan Sert ve Can Azerbaycanlı sanatçı Elnur Mikayilov’un dinleyecilerin beğenesine sunmuş olduğu 'Sad' adlı parçaları yayımlandı.

Kısa sürede birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran 'Sad' adlı teklisiyle dünyaya 'Gardaş' tınılarını duyuran ikili, daha evvel benzeri bir çalışmayı 'Alone' adlı eserlerinde de yapmışlar ve Youtube'da 15 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmışlardı.

Çalışmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Furkan Sert, "Bazen bir tını ile dünyanın her köşesine ulaşabilirsiniz, çalışmamızın 'iki devlet-tek millet' edasıyla dinleyicilerle buluşması bizim için de farklı bir gurur kaynağı oldu. Umuyorum ki dinleyicilerimizi memnun etmiş oluruz." dedi.